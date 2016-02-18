قوات النظام تسيطر على بلدة كنسبا بريف اللاذقية

سيطرت قوات النظام مؤخراً على بلدة كنسبا، آخر معاقل الجيش السوري الحر في المحافظة بريف اللاذقية، وذلك بمساندة من الطيران الروسي.

وكان المرصد السوري أشار إلى أن المعارضة المسلحة كانت تحتاج إلى دعم فوري في كنسبا، وقد تكون خسارتها نقطة تحول في معارك اللاذقية.

وتحت غطاء جوي روسي، تقدمت قوات النظام باتجاه بلدة كنسبا في جبل الأكراد، لتسيطر على قرى شلّف وعين باصور وقلعة طوبال، في المدخل الجنوبي للبلدة، فيما تقدمت ميليشيات أخرى تابعة للنظام من قرية عيدو وقلعة طوبال لتواجه فصائل المعارضة في معارك عنيفة بعد أن استقدمت المعارضة تعزيزات عسكرية لها من ريف إدلب في محاولة لمنع سقوط البلدة.

يذكر أن كنسبا بلدة تابعة لمنطقة الحفة في ريف اللاذقية، وتُعد من أهم بلدات جبل الأكراد. تبعد عن مدينة اللاذقية حوالي 50 كلم، وعن ناحية بداما التابعة لإدلب 12 كلم، وعن الحدود التركية 12 كلم، مما يجعلها أهم نقاط الوصل بين ريف إدلب وريف اللاذقية والحدود التركية.

السيطرة على كنسبا تأتي بعد تمكن قوات النظام بمساعدة روسية منذ قرابة الشهر السيطرة على جبل التركمان في ريف اللاذقية بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.