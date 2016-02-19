أطباء بلا حدود تتهم النظام السوري باستهداف مستشفياتها

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن نيتها عدم الإفصاح عن مواقع المنشآت الطبية التي تديرها لأي من النظام السوري أو الجانب الروسي، وذلك تخوفاً من أن يتم استهدافها مجدداً على غرار المستشفيات السابقة التي كان آخرها المستشفى الذي تديره المنظمة في معرة النعمان بريف إدلب.

وأوضحت المنظمة بأن أكثر من 60 مركزاً صحياً وطبياً تم استهدافهم في سوريا خلال العام الماضي، بينهم 12 مركزاً دمروا بالكامل.

كما كشفت في تقرير جديد لها عن أن الوضع الصحي والبنى التحتية في سوريا أنهكت تماماً جراء الغارات الجوية المتكررة والقصف الذي يستهدف المستشفيات والعيادات الطبية في انتهاك صارخ لقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.