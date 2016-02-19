الأمم المتحدة تبحث الوضع الإنساني لمناطق سوريا المحاصرة

تبحث مجموعة العمل المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا باجتماع لها تقييم الوضع في عدد من المدن، بينها مضايا المحاصرة.

يشارك في الاجتماع كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وممثلون عن أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وقال دي ميستورا إن إيصال المساعدات الإنسانية ليس فقط مهماً ولكنه ضروري، مضيفاً أن هناك أكثر من 400 ألف شخص يعيشون في المناطق المحاصرة من قبل النظام، والمعارضة و"داعش".

وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة في سوريا، فيما تواجه قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة بموجب توصية اجتماع ميونيخ العديد من الصعوبات، فيما يتعلق بالأمور اللوجستية والحسابات السياسية.