دي ميستورا: استئناف "جنيف 3" في فبراير غير واقعي

كان للتصعيد العسكري المستمر لقوات النظام وحليفه الروسي تداعياته على المسار السياسي لحل الأزمة السورية. فالمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، اعتبر أن انعقاد الجولة القادمة من مباحثات جنيف3 لم يعد خياراً واقعياً.

وكشف دي مستورا في تصريحات صحافية أنه من غير الممكن إرسال دعوات للمشاركة في جولة المحادثات السورية المرتقبة في جنيف في الـ25 من الشهر الحالي، معللاً ذلك بحاجته إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات. كما طالب الدول الكبرى بمزيد من العمل لتمهيد الطريق لعقد تلك المحادثات.

أما المعارضة السورية فجددت تمسكها بشروط التفاوض. وقال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، عبر حسابه على تويتر، إن المشاركة في مباحثات جنيف لن يكون إلا بهدف تشكيل هيئة حكم انتقالية بدون الأسد وأتباعه.

وأكد حجاب عدم تنازل المعارضة عن مبادئها، رافضاً أي ضغوط خارجية، في إشارة إلى روسيا.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الوضع الميداني في سوريا يجعل من المستحيل تطبيق اتفاق ميونخ بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكانت محادثات السلام المقتضبة التي جرت بوساطة الأمم المتحدة قد عُلقت خلال الجولة الماضية في الخامس من فبراير بسبب عدم تحقيق تقدم في المبادرات الإنسانية وتكثيف الغارات الجوية الروسية والهجمات الميدانية.