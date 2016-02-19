روسيا تحذر الأسد: ساعدناك.. وعليك اتباع خطنا

أوضح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، خلال مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الروسية، أن تصريحات بشار الأسد بخصوص استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية لا تتسق نهائيا مع الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها روسيا.

وأشار تشوركين إلى أن موسكو ساعدت الأسد على تغيير موازين الحرب، وهو ما يفرض عليه اتباع الخط الروسي والالتزام بمحادثات السلام، محذرا النظام السوري من تجاهل خطة وقف إطلاق النار في سوريا.

وجدد تشوركين تأكيده بأن موسكو تعمل بجدية نحو التسوية السلمية للأزمة السورية، مضيفا أن مناقشات وقف إطلاق النار في سوريا لا تزال جارية.

واعتبر أن استمرار القتال في سوريا يعد أمرا بلا جدوى وسيسمح للصراع بالاستمرار إلى الأبد.

كما دعا تشوركين النظام السوري إلى اتباع خطى روسيا، وذلك في حال أراد النظام الخروج من الأزمة مع حفظ كرامته.

يذكر أن موسكو تتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف النار في سوريا اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" عن نائب وزير الخارجية الروسي.