روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة عملية تركية محتملة بسوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعتزم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، لبحث تصريحات الحكومة التركية بشأن عملية برية محتملة في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت إن روسيا تعتزم طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي تطالب فيه بوقف التحركات التي تقوض سيادة سوريا.

وكانت تركيا قد دعت الثلاثاء إلى تدخل عسكري بري في سوريا لقوات التحالف، ما يبعد أكثر إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره، قال مسؤول تركي، طلب عدم الكشف عن اسمه، الثلاثاء: "نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين"، موضحاً مع ذلك أن "تركيا لن تقوم بعملية عسكرية من جانب واحد".

وتكتفي قوات التحالف الدولي حتى الآن بشن غارات جوية ضد مواقع الإرهابيين في سوريا والعراق.

وأدت هذه التصريحات التركية إلى تفاقم التوتر مع روسيا التي تتهم أنقرة بدعم "الإرهاب الدولي".