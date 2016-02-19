منظمة دولية تدعو تركيا لإطلاق سراح صحفي سوري

دعت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" اليوم الجمعة تركيا إلى إطلاق سراح الصحفي السوري رامي الجراح الذي اعتُقل على حد قولها بداية الأسبوع الحالي أثناء تقديمه طلب إقامة.

وأفادت المنظمة بأن السلطات التركية اعتقلت الجراح في مدينة غازي عنتاب في جنوب البلاد، حيث تم استجوابه حول عمله، إلا أن أسباب احتجازه غير معروفة حتى الآن.

وقالت منسقة المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، نينا اوغنيانوفا، إن "الجراح معروف بأنه مراسل مستقل يغطي الحرب في سوريا منذ سنوات برغم المخاطر". وأضافت: "يجب حماية الصحافيين السوريين، مثل الجراح، الذين لجأوا الى تركيا بحثا عن الأمان وليس تعريضهم للاحتجاز أو المضايقات".

وبحسب المنظمة، تم احتجاز الجراح في البداية في مكان مخصص للأجانب، قبل أن ينقل منه، وليس معروفا حتى الآن مكان تواجده.

ودعت اوغنيانوفا "السلطات التركية الى الإفراج عن رامي الجراح فورا والسماح له بالعمل في تركيا من دون خوف".

ولم تعلق السلطات التركية على الأمر.