الائتلاف يطالب الهيئات الدولية بحماية الصحفيين السوريين

طالب الائتلاف السوري الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة مراسلون بلا حدود بحماية الصحافيين السوريين، وهذا بعد مقتل ناشط ومصور سوري في داريا إثر غارة روسية.

وبينما كان الناشط مجد المعضماني يقوم بتصوير وتوثيق مفاصل جريمة إنسانية بحق المدنيين في داريا بريف دمشق وقع أحد براميل نظام الأسد المتفجرة فوق رأسه ما تسبب بوفاته فورا، وإلى جانبه عشرات قتلوا في غارات أخرى للطيران الروسي الداعم لنظام الأسد.

ونعى الائتلاف السوري المعضماني، وطالب كافة الهيئات المعنية بحقوق الصحافيين، وعلى رأسهم منظمة مراسلون بلا حدود بحماية الصحافيين السوريين، في ظل ما وصفه بالاستهداف المتعمد والممنهج، لتصفيته والتخلص منهم.

لكن وكما هي العادة يطول انتظار الردود الدولية، بينما يختزل رويدا الضحايا إلى أرقام.. 6 صحافيين قتلوا ، 7 آخرون اعتقلوا وخطفوا في شهر يناير بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان قبل أن ينضم لهم المعضماني هذا الشهر.