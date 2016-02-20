الرئيس الفرنسي "قلق" على الوضع الإنساني في حلب

عبَّر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم السبت عن "قلقه" بشأن الوضع الإنساني في سوريا وخصوصا في حلب معقل المعارضة الذي يطوقه النظام السوري ويقوم بقصفه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هولاند، وبعدما استقبل عددا من الشخصيات الفرنسية الموقعة لنداء يتعلق بحصار حلب، "رحَّب بمبادرتهم وعبَّر عن قلقه على الوضع الإنساني في سوريا وخصوصا في مدينة حلب حيث مئات الآلاف من المدنيين مهددون بالحصار من قبل نظام يدعمه الطيران الروسي".

وأكد هولاند تحرك فرنسا في إطار الأمم المتحدة ومع شركائها لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة وخلق ظروف لاستقرار دائم في سوريا عبر انتقال سياسي تفاوضي.