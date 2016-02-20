الكرملين "قلق" إزاء قصف تركيا أراضٍ سورية

عبر الكرملين اليوم السبت عن "قلقه" إزاء قصف تركيا أراضٍ سورية، قائلا إن مثل هذه التصرفات تؤجج المزيد من التوتر على الحدود بين البلدين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر مع الصحافيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "الكرملين قلق إزاء تصاعد التوتر على الحدود السورية التركية.

"بشكل عام ترى روسيا أن مثل هذا القصف المدفعي التركي لأراض سورية عبر الحدود غير مقبول".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت إن موسكو ستواصل مساعدة النظام السوري على محاربة "الإرهابيين" على أراضيها، وذلك بينما تتعرض روسيا لانتقادات من الغرب وتركيا بأنها تستهدف المعارضة السورية المعتدلة.

وصرح بيسكوف أمام صحافيين أن "روسيا تواصل سياستها الثابتة التي تقوم على مساعدة النظام السوري في هجومها ضد الإرهابيين".