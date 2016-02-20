روسيا: إرجاء اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول سوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إرجاء اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول سوريا الذي كان مقررا اليوم السبت في جنيف.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا: "تم إرجاء الاجتماع المقرر اليوم في جنيف لمجموعة الدعم الدولية حول سوريا وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق".

وتابعت زاخاروفا: "الدول الأعضاء في المجموعة تواصل مشاوراتها". وكانت زاخاروفا أعلنت الجمعة أن مسؤولين روس وأميركيين يقومون بمشاورات في جنيف من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار في سوريا.

وكان الاجتماع بين دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين يهدف إلى الإعداد لقمة أوسع لمجموعة الدعم الدولية حول سوريا.