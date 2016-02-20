غارات روسية على حلب وحمص وقنابل عنقودية في حماة

نفذت الطائرات الروسية سلسلة غارات على مناطق متعددة من سوريا، لكنها تركزت بشكل واضح على حلب وحمص، فيما أكد سكان بلدة اللطامنة أن الطائرات الروسية ألقت قنابل عنقودية على البلدة.

ويشهد ريف درعا الشمالي الغربي معارك عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر، وتشتعل الجبهات على الأرض في حلب وريفها، ومن الجو غارات للمقاتلات الروسية.

وطالت غارات مناطق في حي بني زيد شمال حلب، وأطراف حي بستان الباشا ومنطقة الليرمون بالمدينة.

كما تدور في حي الخالدية اشتباكات بمناطق مختلفة من حلب المدينة بين الثوار وقوات النظام التي قصفت بالمدفعية بلدة عندان بريف حلب الشمالي.

أما ريف حماة الجنوبي حيث درات اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي حاولت التقدم نحو مناطق تقع تحت سيطرة الجيش الحر في وقت نفذت فيه الطائرات الروسية سلسلة غارات على سهل الغاب وبلدتي اللطامنة ومورك بريف المدينة الشمالي.

ووفقا للسكان في اللطامنة فإن قنابل وصفوها بالعنقودية ألقتها الطائرات الروسية على أحياء البلدة المكتظة بالمدنيين.

وركزت الطائرات الروسية بشكل لافت طلعاتها فوق ريف حمص، وقامت بسلسلة غارات استهدفت الغوطة ومدينة تلبيسة وبلدات وقرى الزعفرانة والمكرمية ومجدل والسعن الأسود ودير فول بريف حمص الشمالي.

وتزامنت الغارات الروسية مع مجموعة من البراميل المتفجرة، ألقتها طائرات النظام على بلدة تيرمعله بريف حمص الشمالي، وفي الجبهة الجنوبية تدور اشتباكات عنيفة في ريف درعا الشمالي الغربي بين قوات النظام والفصائل المقاتلة ترافق مع تنفيذ طائرات حربية روسية غارات على مناطق عقربا وكفرناسج.