قناصات "الحماية الكردية" يقتلن 3 مدنيين في حلب

استهدفت قناصات تابعات لوحدات حماية الشعب الكردية المتمركزة في حي "الشيخ مقصود" بحلب طريق "الكاستيلو" في مدخل مدينة حلب، مما أدى لمقتل 3 مدنيين على الأقل، بينهم امرأة صباح اليوم السبت، حسب ما جاء في موقع "زمان الوصل".

تزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة بين الفصائل الثورية في حلب وقوات الأحزاب الكردية على أطراف الحي، حسب ما جاء في الموقع.

وتمكن الثوار مساء أمس الجمعة من استعادة كافة المباني التي سيطرت عليها مجموعات كردية في منطقة السكن الشبابي المتاخمة لطريق "الكاستيلو" الذي يعتبر الطريق الوحيد، الذي يصل مدينة حلب بالريف، وذلك بعد اشتباكات عنيفة استمرت حتى وقت متأخر من الليل.

من جهته، شنّ الطيران الروسي عدة غارات جوية على مواقع الثوار في حيي "الأشرفية" و"بني زيد" مخلفاً جرحى في صفوف المدنيين وأضراراً مادية، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين ثوار والمجموعات الكردية المتواجدة داخل حي "الشيخ مقصود"، الذي يعتبر أكبر معاقل تلك الميليشيات داخل مدينة حلب.

وفي الريف الشمالي، قضى 4 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال إثر قيام الطيران الروسي باستهداف بلدة "الشيخ عيسى" بالصواريخ، في حين تمكن الثوار من تدمير جرافة تابعة لفصيل "جيش الثوار" بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع من طراز "تاو" في محيط مدينة "تل رفعت".