كيري ولافروف يؤكدان عدم التوصل لآلية لوقف النار بسوريا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، أكدا عدم التوصل إلى آلية لوقف النار في سوريا، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن كيري أكد على ضرورة تفعيل آليات إيصال المساعدات للسوريين، معرباً عن قلقه البالغ من القصف العشوائي الروسي في سوريا.

وتابع قائلاً: "عبر الوزير (كيري) عن أمله في إمكانية تحقيق وقف تام للأعمال القتالية في أقل وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أكد لافروف أنه اتفق مع نظيره الأميركي على ضرورة التنسيق العسكري بين بلديهما، لضمان إرساء هدنة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف ناقش مع كيري في اتصال هاتفي سبل تطبيق وقف إطلاق نار في سوريا، على ألا يشمل "عمليات لقتال الجماعات الإرهابية".

وأضافت الوزارة في بيان أن لافروف اتهم تركيا "بالقيام بتصرفات استفزازية تنتهك سلامة الأراضي السورية".

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية أعلنت السبت عن موافقتها على هدنة شرط الحصول على ضمانات دولية بوقف العمليات العسكرية من حلفاء النظام السوري.

وأكد المنسق العام للهيئة رياض حجاب في بيان "أن الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال".