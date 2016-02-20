مشاركو مارثون "حمص" يطالبون روسيا بوقف قتل السوريين

نظم التجمع المدني في حمص بالتعاون مع مجلس مدينة حمص الحرة، أمس سباق مارثون الحرية الثاني، تلاه مباشرة سباق آخر لذوي الاحتياجات الخاصة، ومصابي قصف النظام على حي "الوعر" خلال 30 شهرا الماضية.

وذكر الناشط الإعلامي أبو فيصل -عضو اللجنة المنظمة للسباق- أن عدد المشاركين تجاوز 200 شخص، معظمهم من الأطفال، مضيفاً في حديثه لمراسل "زمان الوصل" في حمص، أن السباق، الذي بدأ في 9 من صباح اليوم، انطلق من أمام مدرسة "الرائدة العربية"، فمدينة المعارض، والنهاية كانت بملعب "التجمع المدني"، الكائن في مدرسة "الحسن بن الهيثم"، حيث تم توزيع جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الأولى.

وأشار أبو فيصل إلى أن الهدف الأساسي من السباق إدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال الذين عانوا الكثير خلال سنوات الحصار، وفقدوا خلاله أهم حقوقهم الأساسية، من لعب وتعليم ورعاية طبية وغيرها.

ورفعت بساحة التجمع، عدة لافتات قماشية باللغتين العربية والروسية، مطالبة بوقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسي، وطيران النظام، وإيقاف كأس العالم بكرة القدم في روسيا الاتحادية، وإخراج المعتقلين من أقبية سجون النظام.