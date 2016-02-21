أردوغان: قصف تركيا لأكراد سوريين "دفاع عن النفس"

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت، أن بلاده تتصرف بموجب حقها في "الدفاع عن النفس" تجاه أكراد سوريين تتهمهم بالوقوف وراء اعتداء أنقرة الدامي وتحتفظ بحق شن "جميع أنواع العمليات" العسكرية.

وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول نقلته وكالة أنباء دوغان "نحن في حال الدفاع المشروع عن النفس. لا أحد يمكنه الحد من أو منع حق تركيا في الدفاع عن النفس في مواجهة هجمات إرهابية".

وكان الرئيس التركي يشير إلى السيارة المفخخة التي انفجرت مساء الخميس في قلب العاصمة التركية مستهفدا آليات عسكرية فقتلت 28 شخصا وجرحت 61.

ونسب المسؤولون الأتراك الهجوم إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الأكراد السوريين بدعم من متمردي حزب العمال الكردستاني التركي.

وقال أردوغان "لمكافحة التهديدات الماثلة، سواء في سوريا أو أي مكان آخر تنشط فيه المنظمات الإرهابية، تحتفظ تركيا بالحق في شن جميع أنواع العمليات" العسكرية.

من جهة أخرى، انتقد الرئيس التركي الولايات المتحدة من دون أن يذكرها بالاسم على "افتقارها للصدق" إزاء مخاوف حليفتها التركية من أنشطة الفصائل الكردية في سوريا.

وأجرى أردوغان، الجمعة، حديثا هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي دعا أنقرة ومسلحي وحدات حماية الشعب إلى "ضبط النفس" في شمال سوريا.

وتقصف المدفعية التركية منذ أكثر من أسبوع مواقع وحدات حماية الشعب في محيط مدينة اعزاز (شمال) قرب الحدود.

إلى ذلك، مثل 21 مشتبها بهم أوقفوا في إطار التحقيق في تفجير أنقرة أمام محكمة في العاصمة، الأحد، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.

وسيقرر القضاة إبقاءهم قيد التوقيف أو الإفراج عنهم تبعا للأدلة المطروحة.