التحالف: 38 ضربة ضد داعش بسوريا والعراق خلال يوم

أعلن التحالف الذي يقود العمليات ضد تنظيم داعش في بيان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 38 ضربة ضد التنظيم في العراق وسوريا، أمس السبت.

وأضاف البيان أن الحلفاء نفذوا 18 ضربة في سوريا باستخدام طائرات حربية وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد. وأصابت 9 ضربات قرب الحسكة 8 وحدات تكتيكية منفصلة للتنظيم، ودمرت مواقع قتالية ومباني ومركبة يستخدمها المتشددون. واستهدفت الضربات الأخرى أهدافا قرب الهول والرقة ودير الزور ومنبج.

وفي العراق، شن الحلفاء 20 ضربة، منها 10 ضربات قرب الموصل أسفرت عن تدمير 9 مناطق تجمع وموقعا قتاليا ومركزين للقيادة والتحكم وأهدافا أخرى. وأصابت الضربات الأخرى أهدافا قرب البغدادي والرمادي وسنجار وقرب مدن أخرى.