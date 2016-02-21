سوريا.. داعش يتبنى التفجير المزدوج في حمص

تبنى تنظيم داعش التفجيرين اللذين استهدفا يوم الاحد حيا في مدينة حمص بوسط سوريا، وذلك في بيان نشر على الانترنت.

وقال التنظيم في بيانه ان عنصرين "استهدفا بسيارتين مفخختين تجمعات في شارع الستين بحي الزهراء في مدينة حمص"، في اشارة الى الطائفة العلوية التي تشكل غالبية في الحي المذكور وينتمي اليها رئيس النظام بشار الاسد.

وهز انفجاران متزامنان حي الزهراء بوسط مدينة حمص ما أدى إلى مقتل 57 شخصا وإصابة أكثر من 100 بجروح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن التفجيرين اللذين هزا حي الزهراء من بين أقوى التفجيرات التي شهدتها المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام في المدينة.

وكان هجوم بقنبلة أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه وقع في حمص بغرب البلاد الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل حسبما صرح حينها محافظ حمص.