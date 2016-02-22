أنباء عن أسر داعش 30 مسلحاً كردياً في ريف الحسكة

تشهد منطقة الشدادي في ريف الحسكة بسوريا، والتي تعد أهم معقل لداعش في الحسكة، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها الرئيسي، وسط أنباء عن أسر التنظيم 30 عنصراً من وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود أنباء تفيد باستعادة داعش لسيطرته على قرية 47 غرب مدينة الشدادي بعد معارك مع الوحدات الكردية.

وكانت الوحدات الكردية تقدمت قبل يومين وسيطرت على بلدة الـ 47 واقتربت أكثر من مدينة الشدادي المعقل الرئيسي للتنظيم في الحسكة، وترافقت الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين الطرفين، بالإضافة لضربات جوية متواصلة نفذتها طائرات التحالف على المنطقة ومواقع التنظيم فيها.

يذكر أن المرصد السوري نشر في 18 فبراير معلومات عن قيام عناصر داعش وقياداته بنقل عائلاتهم خلال الأيام الفائتة، من مدينة الشدادي وريفها إلى مناطق سيطرته بمحافظة دير الزور، خشية من قصف التحالف وتمكن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على الشدادي، التي تعد من أهم معاقل التنظيم في محافظة الحسكة.