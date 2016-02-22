تركيا: العمل البري في سوريا غير مطروح حالياً

أكد وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، أن الضربات الروسية أكبر عائق أمام وقف إطلاق النار في سوريا. ولفت إلى أن العمل البري في سوريا غير مطروح الآن، ويجب مشاركة جميع دول التحالف في أي عملية برية مستقبلية. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني "قلنا إنه بدلاً من دعم منظمات إرهابية أخرى لمحاربة داعش يمكننا محاربة هذه المنظمات الإرهابية بأنفسنا، نحن الدول الخمس والستين (أعضاء التحالف ضد داعش)، بخلاف ذلك فإن أي عملية برية في سوريا من قبل تركيا والسعودية لم تكن أبدا مطروحة على جدول الأعمال. إنها ليست على جدول الأعمال. نحن واضحون في هذا الشأن".



وأضاف قائلاً "في حالة القيام بعملية برية فيجب أن نفعل هذا مع كل الدول، هذا عمل لن تقوم به تركيا أو السعودية من جانبها." وأوضح "فشلنا في حربنا ضد داعش، 65 دولة في العالم فشلت في المعركة ضد داعش لعدم وجود إستراتيجية وعدم وجود إرادة."

وكان مسؤول تركي كبير أعلن الثلاثاء 16 فبراير، أن تركيا تؤيد تدخلا عسكريا بريا في سوريا لكن بمشاركة حلفائها، معتبرة أن ذلك فقط من شأنه وقف النزاع في هذا البلد.

وقال هذا المسؤول رافضا الكشف عن اسمه للصحافيين "نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين. بدون عملية على الأرض من المستحيل وقف المعارك في سوريا"، مضيفا: "لن تكون هناك عملية عسكرية تركية أحادية الجانب في سوريا".

كما كانت السعودية قد أعلنت سابقاً عبر المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، أن السعودية على استعداد للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا.

يذكر أن المدفعية التركية تقصف منذ أكثر من أسبوع مواقع وحدات حماية الشعب في محيط مدينة اعزاز السورية.