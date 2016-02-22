داعش يتبنى هجمات دامية على مناطق موالية للنظام

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي شهدتها منطقة السيدة زينب جنوب دمشق إلى أكثر من 83 قتيلا، ونحو 170 جريحا. وتبنى تنظيم داعش تلك الهجمات.

هذا فيما أعلن المرصد السوري أن عدد ضحايا الهجوم المزدوج في حي الزهراء الموالي بحمص ارتفع إلى 56 قتيلا.

وكان عشرات القتلى والجرحى قد سقطوا في سلسلة تفجيرات متزامنة هزت شارع التين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق وتبناها تنظيم داعش.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن الهجمات نجمت عن تفجير سيارة مفخخة وتفجير انتحاريين اثنين حزامين ناسفين بالقرب من مستشفى الصدر وسوق خضار كما أنها منطقة عسكرية بامتياز، بعد أن تعرضت لهجمات مماثلة سابقا آخرها كان نهاية الشهر الماضي وتبناه تنظيم داعش أيضا.

ورغم أن حي الزهراء أكثر الأحياء الموالية تحصيناً عسكريا وأمنيا إلا أنه يتعرض باستمرار إلى هجمات مفخخة وعادة ما يتبناها التنظيم المتطرف.