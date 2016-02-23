الأمم المتحدة تكرر دعوة تركيا لفتح حدودها للاجئي حلب

كررت الأمم المتحدة محاولة إقناع تركيا بفتح حدودها أمام آلاف السوريين الهاربين من القتال الدامي في حلب السورية، ولكن من دون جدوى.

وأعربت الأمم المتحدة وعلى لسان يان ألياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أنها تتفهم القلق التركي، وقالت إنها تأمل أن يكون السوريون العالقون على الحدود بأمان.

كما أنها أثنت على المساعدات التي توفرها تركيا لهم عبر الحدود.

وتحدث نائب الأمين العام عن حوالي 100 ألف شخص عالقين خارج تركيا قرب معبر أونجو بينار الحدودي، حيث توفر لهم تركيا الخيام ومواد الإغاثة على أنواعها.

فالضغوط الأممية لا تبدو أنها تؤثر على قرار الرئيس التركي، الذي قال منذ أن اشتدت معارك حلب إنه يفضل إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية.

لكن وفي النهاية، أمام أنقرة التزاماتٌ حيال الاتحاد الأوروبي الذي قدّم لها بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو كمساعدات لتحفيزها على الحدّ من تدفق اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا.

وتستضيف تركيا نحو مليونين وتسعمئة ألف لاجئ على أراضيها.