المعارضة: تفجيرات دمشق وحمص "لعبة مكشوفة"

وجهت أطراف سورية معارضة الاتهامات للنظام بالمسؤولية عن تفجير السيدة زينب في دمشق، وكذلك الهجمات التي ضربت مناطق خاضعة لسيطرته في مدينة حمص.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن العميد المنشق أحمد رحال، قوله إن عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني قامت باعتقال عدد من ضباط وعناصر قوات الأسد الموجودين في منطقة السيدة زينب ومحيطها، وتعرضت لهم بالإهانات ووجهت لهم تهما بالخيانة.

وأضاف رحال أن منطقة السيدة زينب محاطة بأربعة أطواق من الحواجز الأمنية، حيث تتولى ميليشيات حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية أمن المنطقة من الداخل والنظام في محيطها، معتبرًا أن ما يحصل هو لعبة مكشوفة.