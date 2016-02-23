تحقيق ميداني أممي في سوريا لتحديد مسؤولي "الكيمياوي"

أعلنت الأمم المتحدة أن فريق المحققين الدوليين المكلف بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية التي وقعت في سوريا، سيبدأ تحقيقه الميداني مطلع مارس المقبل.

وقالت رئيسة الفريق أمام مجلس الأمن إن فريقها وضع قائمة بـ7 هجمات، تقرر أن تكون لها الأولوية للتحقيق، مضيفة أن 5 من هذه الهجمات وقعت في محافظة إدلب.

أما بالنسبة للهجومين الآخرين، فوقعا في كفر زيتا بمحافظة حماة، وفي مارع بمحافظة حلب.

وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى.

فيما ذكرت رئيسة البعثة أن فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي، وستتوليان إجراء مقابلات والقيام بزيارات ميدانية، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.