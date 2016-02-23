حلب.. هجوم لداعش يغلق طريق إمداد النظام لليوم الثاني

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طريق إمدادات مهما لحكومة النظام السوري إلى حلب قد أغلق لليوم الثاني، وذلك بسبب هجوم لتنظيم داعش.

وأعلنت المعارضة أن هجوم تنظيم داعش على الطريق الرابط بين حلب والمدن التي تسيطر عليها قوات النظام إلى الجنوب خفف الضغط على مقاتلي المعارضة الذين يواجهون قوات النظام المدعومة بغارات جوية روسية في حلب.

وأضاف مصدر عسكري سوري أن عمليات الجيش تتواصل من أجل صد هجوم تنظيم داعش على الطريق الذي يربط مدنا تسيطر عليها الحكومة في غرب سوريا بحلب.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد، إن الاشتباكات مستمرة، وإن النظام استعاد 4 من 7 مواقع.

وتستخدم قوات النظام هذا الطريق الصحراوي الذي يمر عبر قريتي خناصر وأثريا للوصول إلى حلب، لأن مقاتلي المعارضة مازالوا يسيطرون على الطريق الرئيسي إلى المدينة.