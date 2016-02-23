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مقتل أكثر من 370 ألفا في النزاع السوري

المصدر: بيروت - رويترز
"أرشيفية"
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن عدد القتلى أثناء الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات يقدر بأكثر من 370 ألف شخص ورفع تقديراته لعدد الوفيات الموثقة إلى أكثر من 270 ألفاً.

وقال المرصد إنه لا يمكنه توثيق كل القتلى لأسباب منها السرية من جانب الأطراف المتحاربة بشأن الخسائر في صفوفها وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

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