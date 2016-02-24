الكرملين يؤكد وجود خلافات مع الأسد

بعد الموقف الذي عبر عنه مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فيتالي تشوركين، والذي حمل انتقادات لرئيس النظام السوري، تضمنت تحذيراً واضحاً بأن عليه المضي قدماً على الطريقة الروسية في معالجة الأزمة السورية، وإلا لن تخرج حكومته "بكرامة" من الأزمة، صرّح الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن وجهات النظر ما بين الروس والأسد "ليست متطابقة تماماً" مؤكداً وجود "اختلافات" ما بين الموقفين.

وأضاف بيسكوف أنه من الطبيعي "أن يكون للأسد آراء خاصة به بشأن مختلف ترتيبات التسوية السورية" مؤكداً أن بلاده وأميركا "في هذه الحالة" تستخدمان نفوذهما "من أجل تقريب مواقف الدول التي لها وجهات نظر متضاربة في ما يخص الأزمة السورية".

إلا أن تصريح بيسكوف الذي جاء مكمّلا لموقف المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن، أضاف نقطة اعتبرها المراقبون هامة للغاية وهي أن المفاوضات التي تجريها موسكو مع واشنطن لا يشترك فيها النظام السوري، ولا وجود له فيها، وأن تلك المفاوضات "مغلقة" ما بين الأميركيين والروس، وذلك في إجابة له بعد سؤاله عن مشاركة نظام الأسد في تلك المفاوضات، مؤكداً عدم وجوده كطرف فيها.

وكان المندوب الروسي في مجلس الأمن، قد عبّر عن موقف بلاده من تصريحات الأسد التي أطلقها في الآونة الأخيرة، وقال إن على حكومة الأسد أن تحذو حذو روسيا في حل أزمة سوريا، وإلا لن تخرج حكومة الأسد بكرامة من هذه الأزمة، ومعتبراً أن تصريحات الأسد لا تخدم الجهود الروسية الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية.