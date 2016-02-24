كيري يناقش مع لافروف الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، وإن فريقين من البلدين سيجتمعان قريبا لبحث خطط "وقف الاقتتال" المزمع أن يبدأ في سوريا يوم السبت المقبل.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى وقف طوعي للاقتتال، وهو محاولة لوقف العنف أقل مستوى من وقف إطلاق النار، اعتباراً من يوم السبت.

لكن الخطة تستثني تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، وهو ما يخشى معارضون سوريون أن يسمح لقوات النظام السوري المدعومة بضربات جوية روسية بمواصلة مهاجمتهم بذريعة استهداف الإرهابيين.

وقال كيري: "لست هنا لأجزم بأنها ستنجح بالتأكيد.. لكنني أقول لكم إن هذا هو السبيل الوحيدة التي يمكننا من خلالها إنهاء هذه الحرب. البديل هو أن تزداد الحرب سوءا.. إن سوريا قد تدمر بالكامل.. ولا تتمكن من التوحد مجددا".

وأضاف: "الكل قال إنه يتعين أن يكون هناك حل دبلوماسي في وقت ما. السؤال سيكون: هل آن الأوان؟ هل ستعمل روسيا بنية حسنة؟ هل ستعمل إيران بنية حسنة لمحاولة تحقيق الانتقال السياسي؟".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الاتصال جاء بمبادرة من الولايات المتحدة.

وأضافت أن لافروف وكيري واصلا مناقشة خطة وقف إطلاق النار "التي تتطلب تنسيقا للجهود بين بلدينا بما في ذلك بخصوص الأمور العسكرية".