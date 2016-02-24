هل هذه الحصيلة الحقيقية لقتلى حزب الله في سوريا؟

نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إحصائية قال إنها تبين العدد الحقيقي لقتلى ميليشيات حزب الله اللبناني في سوريا، والمناطق التي يـنـتمون إليها.

وحسب الإحصائية فقد قتل 865 من عناصر ميليشيات حزب الله في الفترة ما بين نهاية سبتمبر 2012، وحتى السادس عشر من فبراير الجاري.

ولا تعتمد هذه الحصيلة على البيانات الرسمية التي أطلقها حزب الله بل على بيانات من مواقع إيرانية، وحتى صفحات الوفيات في الصحف اللبنانية، بينما تبقى هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بنسبة كبيرة.

فخلال نفس الفترة كما يقول معهد واشنطن، انتشرت تقارير حول موت العديد من الشبان اللبنانيين بحوادث السيارات أو جلطات القلب المفاجئة وهو ما لم يستبعده المعهد أن تكون محاولة لإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائر الحزب.

وأوضح معهد واشنطن أن بعض المناطق التي ينتمي إليها عناصر الحزب أظهرت ارتفاعاً نسبياً في عدد القتلى.

ففي البقاع، تصدرت منطقة بعلبك 158 قتيلاً، تليها منطقة الهرمل بـ43.

وفي الجنوب، تصدرت صور 137 قتيلاً، تليها محافظة النبطية 122 قتيلاً، ثم منطقة بنت جبيل 79 قتيلاً، أما منطقة مرجعيون فخسرت 52 قتيلاً، وأخيراً قُتل 37 من منطقة صيدا.

بينما سجلت محافظة بيروت 10 قتلى فقط لحزب الله.