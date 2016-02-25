أميركا: استعادة الشدادي السورية خطوة محورية لدحر داعش

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، في الكونغرس، اليوم الخميس، إن النجاح المتوقع في مساعي السيطرة على مدينة الشدادي السورية سيمثل خطوة محورية على طريق تفكيك تنظيم داعش في سوريا.

وقال كارتر في تعليقات معدة مسبقا أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب "بحصار هذه المدينة والسيطرة عليها نسعى لقطع الشريان الرئيسي في الشمال بين الرقة والموصل وصولا لفصل الورم الأساسي إلى جزأين".

وعلى مدار أشهر، استهدفت قوات تساندها الولايات المتحدة الشدادي التي تمثل مركزا أساسيا للإمداد بالنسبة لداعش، وأمدت الولايات المتحدة مرارا هذه القوات بالأسلحة لتعزيز تقدمها.

وأشار كارتر إلى معركة الشدادي في حديثه عن "خطوات لعمليات مهمة" في الحملة ضد داعش، بينها استعادة مدينة الرمادي العراقية من قبضتها العام الماضي.