البنتاغون يتوقع أن يبدأ حصار الرقة قريباً

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء أن الهزائم التي مني بها تنظيم "داعش" في شمال سوريا تجعل من الممكن توقع أن يبدأ حصار معقله في الرقة قريباً.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس إن القوات الكردية وحلفاءها سيتمكنون "قريبا جدا" من السيطرة على مدينة الشدادي في محافظة الحسكة و"نعتقد أن هذه القوات وبفضل دعمنا المستمر، ستكون قادرة على عزل الرقة بعد ذلك بوقت قصير".

وأضاف أن "قوات سوريا الديموقراطية"، وهي تحالف من عدة فصائل سورية يغلب عليها الأكراد، نفذت هجوما على الشدادي بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكان تنظيم "داعش" سيطر على الرقة في بداية 2104 ثم أعلنها عاصمة لـ"دولة الخلافة". وتعتبر الرقة مع الموصل، ثاني مدن العراق، الهدفين الأبرزين اللذين يسعى التحالف الدولي لاستعادتهما.

وبدأت "قوات سوريا الديموقراطية" هجومها على تنظيم "داعش" في الحسكة في نهاية اكتوبر الماضي وتمكنت بدعم من التحالف الدولي من استعادة 1400 كيلومتر مربع من الارهابيين.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد سيطرت "قوات سوريا الديموقراطية" منذ يوم الجمعة الماضي على مدينة الشدادي بعد هجوم عنيف بدأته قبل يومين من ذلك.

ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قال إن "المدينة على وشك أن تسقط" وإن "أعدادا كبيرة" من الارهابيين "يفرون منها". وأضاف: "لكن لا يزال هناك بعض العمل الواجب انجازه".