وصول طواقم عسكرية سعودية وإماراتية إلى إنجرليك التركية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن طواقم عسكرية ومعدات من السعودية والإمارات وصلت إلى تركيا، ومن المتوقع وصول الطائرات السعودية إلى قاعدة إنجيرليك الجوية اليوم أو غداً (في إطار مكافحة داعش).

ولفت إلى أن العملية الانتقالية في سوريا مطلب للجميع، وليس من الوارد أن تكون المعارضة السورية طرفاً خاسراً.

وقال لوكالة الأناضول للأنباء: "النظام السوري وروسيا لم يلتزما بالقرارات المتخذة سابقًا، وتوقف المفاوضات الخاصة بسوريا في جنيف كان بسبب الغارات الروسية".

وحدات الحماية الكردية تسعى لتقسيم سوريا

وفي موضوع دعم وحدات حماية الشعب الكردية من قبل الولايات المتحدة لضرب داعش، أشار إلى أن هناك تناقضا في موقف الولايات المتحدة من "وحدات الحماية الكردية"، فاعتمادها على منظمة إرهابية من أجل محاربة منظمة إرهابية أخرى أمر في غاية الخطورة. وشدد على أن ن وحدات حماية الشعب الكردية السورية تسعى مثلها مثل تنظيم داعش لتقسيم سوريا مضيفا أنه ينبغي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.



وأضاف: "هدف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (السوري) ووحدات حماية الشعب واضح. هم يريدون مثلهم مثل داعش تماما تقسيم سوريا لإقامة إدارتهم الخاصة".



وحزب الاتحاد الديمقراطي هو الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب.

وأضاف:" نحن في مجموعة الدعم الدولية لسوريا، ليس هدفنا منح الأراضي السورية لجهة ما، إنما تحقيق وحدتها من خلال إنجاز التحول فيها.

