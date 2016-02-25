روسيا تتهم أميركا بمحاولة إفساد وقف النار في سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن عملية وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة رغم ما وصفته بمحاولات من بعض المسؤولين الأميركيين لإفسادها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين إن موسكو وواشنطن تتبادلان المعلومات بشأن خطة وقف إطلاق النار.

فيما أعلن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس، أن موسكو لا تجري محادثات بشأن بدائل لخطة وقف إطلاق النار في سوريا وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقالت الخارجية الروسية إن التصريحات الأميركية عن "خطة بديلة" لسوريا إذا فشل وقف إطلاق النار مدعاة للقلق، حسب نقلت وكالة "تاس".

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين" بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا يدخل ليل الجمعة-السبت حيز التنفيذ.

هذا وأفاد دبلوماسيون بأن مشاورات تجري حالياً بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يكرس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو الاثنين الماضي لإرساء وقف لإطلاق النار في سوريا، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة السبت.