مشاورات في مجلس الأمن لإصدار قرار يكرس هدنة سوريا

أفاد دبلوماسيون بأن مشاورات تجري حالياً بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يكرس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو الاثنين الماضي لإرساء وقف لإطلاق النار في سوريا، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة السبت.

وأوضح دبلوماسي في المجلس أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تأمل التصويت على مشروع القرار غداً الجمعة، حيث يقدم موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تقريراً للمجلس عن جهوده لإعادة النظام والمعارضة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن مسؤولين من أميركا وروسيا، سيجتمعون قريباً لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق الذي يستثني منه تنظيم داعش وجبهة النصرة.

