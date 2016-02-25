وحدات حماية الشعب الكردية ستلتزم بالهدنة في سوريا

قال ريدور خليل، المسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية، لوكالة "رويترز" أمس الأربعاء إن الوحدات ستلتزم بخطة أميركية روسية تهدف لوقف القتال في سوريا، لكنها تحتفظ بحق الرد إذا تعرضت لهجوم.

وقال خليل: "بالنسبة لمشروع قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته أميركا وروسيا.. نحن في وحدات حماية الشعب نوليه أهمية كبيرة وسنلتزم به بشكل تام مع الاحتفاظ بحق الرد على المعتدي في إطار الدفاع المشروع إذا هُوجمنا".

ووحدات حماية الشعب الكردية شريك مهم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، لكنها تقاتل أيضا جماعات من المعارضة السورية في شمال غرب سوريا قرب حلب منذ أسابيع. ولا يشمل اتفاق "وقف الاقتتال" تنظيم داعش.