يوم حاسم لسوريا.. اجتماع دولي وترقب للهدنة

تقف سوريا أمام يوم حاسم بانتظار دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت. وقد أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما على هذا التوصيف حين شدد على وقوف السوريين أمام فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار اعتبارا من ليل الجمعة السبت بموجب الاتفاق مع موسكو. كما حذر نظام الأسد وروسيا قائلاً إن العالم يراقب التزامهما بوقف إطلاق النار.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن جلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث الهدنة وعن اجتماع تقني للغاية نفسها لفريق عمل مجموعة الدعم الخاصة بسوريا.

كما وصف دي ميستورا اليوم بالهام والمصيري. وأوضح أنه سيبدأ بالنظر بقبول العمل على وقف الأعمال العدائية، وقال: "بعد ذلك سيتحدث فريق العمل المعني عن طرق التنفيذ وبعد ذلك في التاسعة مساء بتوقيت جنيف سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الذي سيكون على اتصال مع جنيف وفي الحادية عشرة مساء سأقدم كلمة لكم لتقييم ما وصلنا إليه وبعد ذلك سأكون في وضع يسمح لي بتقديم معلومات حول مستقبل المحادثات في جنيف".

