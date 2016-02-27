جيش الإسلام: النظام السوري ينتهك وقف إطلاق النار

أعلنت جماعة جيش الإسلام المقاتلة في سوريا أن القوات الحكومية أسقطت برميلين متفجرين وفتحت النار على مواقعها، اليوم السبت، ضمن انتهاكات عديدة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.



وقال إسلام علوش المتحدث باسم جيش الإسلام نقلا عن تقارير ميدانية من قادتها إن القوات الحكومية حاولت التقدم في إحدى المناطق لكن تم التصدي لها بالرشاشات.

وجيش الإسلام من الفصائل التي تشملها الهدنة. وتستثني الأخيرة كل من تنظيم داعش، وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

واعلنت روسيا اليوم السبت تعليقا شاملا للقصف في كافة أنحاء سوريا ليوم واحد تفاديا لوقوع أي أخطاء يمكن أن تمس وقف إطلاق النار.

وبدأت الهدنة رسميا منتصف ليل الجمعة السبت بموجب اتفاق روسي - أميركي، وموافقة 97 فصيلا مسلحا داخل سوريا.