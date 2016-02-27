دمشق: قذائف صاروخية تستهدف أحياء سكنية

أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، سقوط قذائف صاروخية على عدة أحياء في دمشق في ظل تطبيق اتفاق الهدنة.

وذكرت الوكالة أن مصدر القذائف هو حي جوبر في شرق العاصمة ومدينة دوما في ريف دمشق، وهما معقلان لفصائل مقاتلة معارضة للنظام.

وقال مصدر عسكري إن بعض المجموعات المسلحة أطلقت "عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية آمنة في مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما".

وبدأت الهدنة منتصف ليل الجمعة- السبت، وشابتها خروقات من جانب النظام السوري، فيما هدد قادة من المعارضة بالرد على تلك الخروقات.

وعلقت روسيا قصف سوريا بأكملها ليوم واحد في محاولة لإقرار الهدنة، والتي تستثني منذ البداية تنظيم داعش وجبهة النصرة.