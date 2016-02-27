روسيا تعلق قصفها الجوي في سوريا ليوم واحد دعما للهدنة

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه أوقف عمليات القصف في كافة أنحاء سوريا ليوم واحد دعما لاتفاق الهدنة المعلنة، ولتفادي أي "أخطاء" في الأهداف.

وصرح ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة سيرغي رودسكوي لصحافيين "الطيران الروسي لا يقوم بطلعات فوق سوريا يوم 27 فبراير" وذلك لتفادي "أي أخطاء ممكنة" في الأهداف ودعما لاتفاق الهدنة.

وأفاد رودسكوي أن سلاح الجو الروسي ينفذ تعليمات وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدنة شملت 34 موقعا داخل سوريا.

وأوضح الجنرال رودسكوي أن "سلاح الجو الروسي أوقف بالكامل عمليات القصف في المنطقة الخضراء، أي في القطاعات التي توجد فيها مجموعات مسلحة تقدمت بطلبات لوقف إطلاق النار".

يسود هدوء حذر معظم المناطق السورية بعد تسجيل أول خرق للهدنة في تلبيسة بريف حمص واليادودة بريف درعا من قبل قوات النظام بحسب اتحاد تنسيقيات الثورة الذي أفاد باستهداف مدينة تلبيسة بقصف مدفعي.

وسرت الهدنة في سوريا بدءا منذ منتصف ليل الجمعة - السبت.

وقالت هيئة التفاوض السورية إن 97 فصيلا مسلحا أعلنوا التزامهم بالهدنة قبل سريانها.

ولا تشمل الهدنة المعلنة في سوريا بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي تنظيم داعش، وجبهة النصرة التي تعد ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.