سوريا.. داعش يتبنى تفجير سيارة ملغمة في حماة

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري عند مدخل بلدة السلمية في محافظة حماة السورية، اليوم السبت.

وقال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت إن عنصرا تمكن من الوصول بسيارته المفخخة نحو تجمع للجيش على الطريق الواصل بين السلمية-الصبورة وتفجيرها وسط جموعهم، ما أدى لهلاك 20 وإصابة ما يقرب من 35".

وقُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، السبت، في ريف حماة (وسط)، في منطقة غير مشمولة على الأرجح باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه قبل ساعات، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة أن "مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية تنتشر في ريف السلمية" في منطقة حماة حيث وقع التفجير.

ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة حماة "أن إرهابيا انتحاريا فجر نفسه بسيارة مفخخة نحو الساعة السادسة من صباح اليوم (4.00 ت.غ) على بعد كيلومتر واحد من مدخل مدينة السلمية الشرقي".

وأشار المصدر إلى أن التفجير "تسبب بمقتل شخصين وإصابة أربعة أشخاص، إصاباتهم حرجة تم نقلهم إلى مستشفى السلمية الوطني".

كما أوضح المصدر "أن الأضرار المادية والحفرة في مكان التفجير الإرهابي تؤكد أن السيارة شاحنة كانت مفخخة بنحو طن من المواد المتفجرة".

ويأتي التفجير بعد ساعات من بدء تنفيذ اتفاق لوقف الأعمال العدائية في سوريا منتصف ليل الجمعة إلى السبت بتوقيت دمشق بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة.

وهذه الهدنة هي الأولى بهذا الحجم في سوريا التي تشهد نزاعا داميا منذ نحو خمس سنوات أسفر عن مقتل أكثر من 270 ألف شخص.

ويستثني الاتفاق تنظيم داعش الذي يحكم سيطرته على مناطق واسعة في سوريا، خصوصا في شمال وشمال شرق البلاد، فضلا عن جبهة النصرة التي تتواجد في محافظات عدة، غالبا ضمن تحالفات مع فصائل مقاتلة معظمها متطرفة.

وفي ريف حماة، لن يشمل الاتفاق سوى بعض البلدات التي تتواجد فيها فصائل مقاتلة، أهمها مدينة اللطامنة في الريف الشمالي.

ويسيطر الجيش السوري على أجزاء واسعة من محافظة حماة.