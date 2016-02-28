الجيش الحر ينفي مزاعم "سانا" عن استهدافه ريف اللاذقية

نفى الجيش السوري الحر اليوم الأحد تقارير أوردتها وسائل إعلام النظام السوري عن إطلاق المعارضة لعشرات من قذائف الهاون على ريف محافظة اللاذقية.

وقال فادي أحمد، المتحدث باسم "الفرقة الساحلية الأولى"، المنضوية تحت لواء "الجيش السوري الحر" والناشطة في ريف اللاذقية، إن المسلحين المعارضين ملتزمين بالاتفاقية الأميركية-الروسية لوقف الأعمال العدائية.

وأشار إلى أن طائرات هليكوبتر تابعة للنظام أسقطت ستة براميل متفجرة وعشرات الصواريخ على المنطقة اليوم الأحد، مشيراً إلى أن "جبهة النصرة" غير موجودة في المناطق التي استهدفتها القوات الأسد.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) قد أوردت أن جماعات قامت "بإطلاق عشرات قذائف الهاون على مناطق ريفية في شمال اللاذقية، مما تسبب بوقوع ضحايا".

وأشارت "سانا" إلى أن القذائف أطلقت من تلال قريبة من الحدود التركية "حيث ينتشر مسلحون ينتمي أغلبهم لجبهة النصرة"، حسب زعم وكالة النظام السوري.