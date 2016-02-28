داعش يهاجم بلدة تحت سيطرة الأكراد شمال سوريا

شن تنظيم داعش هجوما على بلدة سورية يسيطر عليها الأكراد تقع على الحدود مع تركيا، السبت، ما دفع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى شن غارات لإجبار مسلحيه على التراجع.

وقال ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومصادر أمنية تركية، إن مقاتلي داعش هاجموا السبت بلدة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الوحدات والواقعة على الحدود مع تركيا وبلدة سلوك القريبة منها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف شنت 10 غارات في محاولة لصد الهجوم، مشيرا إلى أن 45 مقاتلا من تنظيم داعش، و20 من المقاتلين الأكراد قتلوا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان بالبريد الإلكتروني، إن التحالف نفذ العديد من الضربات الجوية السبت قرب تل أبيض.

وبدأ الهجوم بعد ساعات على سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية" الذي أبرمته الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من أن الهدنة المؤقتة لا تشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وبدت الهدنة صامدة إلى حد كبير في مناطق واسعة في سوريا.