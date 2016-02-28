روسيا: غارات من داخل الأراضي التركية على تل أبيض

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن وزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن مركز التنسيق الروسي في سوريا تلقى معلومات عن هجوم بالمدفعية الثقيلة على بلدة تل أبيض السورية من أراض تركية.

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز التنسيق قوله، إن روسيا أجرت اتصالات مع مركز التنسيق الأميركي في العاصمة الأردنية عمان، للاستفسار عن الهجوم.

من جهتها، دخلت الهدنة السورية يومها الثاني، رغم الاتهامات بتسجيل خروقات متفرقة في عدد من المناطق، اعتبرتها موسكو وواشنطن والأمم المتحدة أنها لا تهدد تماسك الهدنة.

وأفادت آخر الأنباء بشن طائرات حربية غارات على ست بلدات تقع في الريف الغربي لحلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن ليلة هادئة تخللتها انتهاكات محدودة.