مسؤول أميركي: أعطوا فرصة للهدنة بسوريا رغم العقبات

دعا مسؤول أميركي كبير الأحد إلى "إعطاء فرصة" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ السبت في سوريا رغم العقبات التي لا تزال "كثيرة"، بحسب قوله.

وقال هذا المسؤول في بريد إلكتروني أرسله لفرانس برس إن "التعقيدات قائمة ولا يمكن تجنبها. وحتى في أفضل الحالات لم نكن نتوقع أن يتوقف العنف على الفور".

وأضاف "في الواقع نحن متأكدون بأن المعارك ستتواصل خصوصا بسبب تنظيمات مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة" غير المعنيين باتفاق وقف الأعمال العدائية.

وتابع المسؤول الأميركي "أنه اتفاق سيكون من الصعب تطبيقه ونعلم أن العقبات كثيرة"، معتبرا "أن من مصلحتنا ومن مصلحة الشعب السوري، خصوصا أن نعطي فرصة لهذه العملية. إنها فرصة حقيقية للحد من العنف الذي يعانيه الشعب السوري منذ فترة طويلة جدا".