شاهد الواقع السوري باليوم الأول للهدنة

غابت مشاهد الحياة منذ سنوات عن الواقع السوري، وكان للدمار والخراب الكلمة العليا، لكن مع اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ تنفس المدنيون الصعداء.

الهدوء الحذر يسيطر على بعض المناطق، بينما في مناطق أخرى كان المشهد قصفا للنظام على بلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي، والطيران الروسي يشن غارة على بلدة معارة الأرتيق في ريف حلب، وثقها الجيش الحر ومشاهد لسقوط قذائف من قبل النظام على مناطق أخرى في سوريا.

من جانبه، حذر الجيش الحر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب خروقات النظام، والنظام ينفي خرق الهدنة، بل ويتهم جماعات مسلحة في حي جوبر شرق العاصمة ومدينة دوما في ريف دمشق بقصف أحياء سكنية في العاصمة بقذائف صاروخية بعد ساعات من سريان الهدنة.

أما روسيا التي أكدت تعليق القصف ليوم واحد في سوريا دعما للهدنة، فشن طيرانها غارة على ريف حلب.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الغارة، وأعلنت أن الهدنة شملت 34 موقعا، أو ما يسمى بالمنطقة الخضراء، وقالت إنها تبادلت مع الجانب الأميركي خرائط خاصة بمناطق وقف إطلاق النار في سوريا.

فيما شككت واشنطن في تنفيذ الهدنة، كما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما.