ألمانيا: الهدنة في سوريا لن تصمد بدون عملية سياسية

اعتبر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن الهدنة لن تصمد في سوريا في حال لم تترافق مع عملية سياسية، وهي التي ستطلق التغيير السياسي في سوريا.

وفي هذا السياق، قال شتاينماير: "بالتالي أنا سعيد لإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيجمع معاً المجموعات السياسية المتعددة وممثلي النظام والمعارضة في جنيف في بداية مارس لمحادثات سياسية. آمل أن يترافق هذا مع تقدم مستمر".

من جهته، أوضح وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن "إنجاح الهدنة في سوريا منوط بالروس الذين قد يأخذون من استهداف تنظيم النصرة ذريعة لاستهداف المعارضة المعتدلة".