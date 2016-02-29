السوريون يشرعون في بناء منازلهم التي دمرها القصف

لم تغب طائرات النظام عن سماء سوريا منذ خمس سنوات خلت، وعلى الأرض صواريخ وقذائف لا تتوقف وأرواح تحصد كل يوم، حيث يوجد في سوريا قصف ودمار وتهجير ونزوح.

أما اليوم، فقد أعاد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سوريا وإن كان مؤقتا، الأمل مجددا إلى نفوس الكثيرين، وبدأت الحياة تدب من جديد في كافة أشكالها على استحياء.

ودارت عجلة البناء من جديد، وأملُ هؤلاء باستعادة منازلهم مازال قائما، حتى الحلوى عادت إلى الشوارع وعيون الأطفال ترقبها باستغراب بعد أن اعتادت رؤية الدماء وركام منازلهم.

ولم تكن أمنية الكثيرين في بلد تعاقب على تدميره غارات المقاتلات الروسية والنظام والميليشيات سوى الشعور بالأمن مجددا.