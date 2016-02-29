العثور على جثة قائد القوات الخاصة بحزب الله في سوريا

عثر مقاتلو "حزب الله" على جثة قائد القوات الخاصة في حزب الله علي فياض (علاء البوسني)، بعد أيام من البحث عنه إثر الاشتباك الذي وقع في منطقة خناصر، وعدم العثور على جثته بعد انتهاء المعركة.

كما تم العثور على مقاتلين كانا معه خلال الاشتباك في خناصر وتم نقل الجثامين إلى لبنان اليوم الاثنين.

وانتشرت أخبار، الأحد، عن إمكانية عدم مقتله، حيث لم يعثر عليه مع اثنين من مقاتلي "حزب الله"، وقيل إن أمين عام حزب الله طلب من عائلته وقف مراسم التعزية، حتى ظن الجميع أنه إما أُسر من قبل مقاتلي "داعش" أو أصيب ويختبئ في مكان ما.