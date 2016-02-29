الناتو: قلقون من الحشد العسكري الروسي في سوريا

أعلن أمين عام حلف شمالي الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك جمعه بوزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، أن الحلف قلق من الحشد العسكري الروسي في سوريا، لافتاً إلى أن موسكو لم تستهدف حتى الآن تنظيم "داعش" بقدر ما استهدفت فصائل المعارضة.

وفي هذا السياق، قال ستولتنبرغ: "نحن قلقون من الحشد العسكري الروسي الواضح في سوريا، من قوات برية وبحرية شرق المتوسط وقوات جوية كذلك. حتى الآن، لم تستهدف هذه القوات داعش بل فصائل معارضة".

من جهته، أوضح وزير الخارجية الكويتي أن بلاده تدعم لبنان إلى جانب السعودية، مشيراً إلى أن المطلوب من لبنان الآن التواجد في المحيط العربي وهمومه، على حد تعبيره.