تأمين مساعدات اللاجئين السوريين بدول المنطقة لهذه السنة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، أنه جمع مبالغ مالية "غير مسبوقة" تتيح له استئناف برنامجه الكامل للمساعدات الغذائية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق ومصر، والتي أصبحت مؤمنة حتى نهاية السنة.

ووعدت الدول المانحة خلال مؤتمر لندن حول سوريا مطلع فبراير بمبلغ "قياسي" من 675 مليون دولار، كما أوضح البرنامج بعدما كان نقص الأموال أرغمه في السنوات الماضية على تعليق أو خفض مساعدته للاجئين السوريين بشكل كبير.

وأوضح البرنامج أن تلبية نداء المساعدات "غير المسبوق سيساهم في إنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر عرضة للمصاعب في سوريا والمنطقة"، مشيراً إلى أن الأموال ستغطي أيضاً زيادة وجبات المدارس وأنشطة "تساهم في منح الأمل بمستقبل أفضل لملايين الأشخاص المتضررين من الأزمة".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أرثارين كوزان، إن "ذلك يعني أننا قادرون على تلبية الاحتياجات الفورية الأساسية من المساعدات الغذائية لحوالي 1.8 مليون لاجئ في المنطقة و4.5 مليون سوري داخل البلاد يعتمدون على مساعدة البرنامج يومياً".